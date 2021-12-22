Расходы бюджета составят 27,5 млрд рублей Фото: с сайта Воронежской городской думы

Стало известно, на что в следующем году потратят бюджет Воронежа

В Гордуме утвердили основной финансовый документ города

Депутаты Городской думы утвердили бюджет Воронежа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на заключительном заседании 22 декабря.

Доходы составят 26 млрд 914 млн рублей. Из них 15 млрд 674 млн. рублей – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Расходы определили в размере 27 млрд 537 млн рублей. Дефицит– 623 млн. Как пояснили в мэрии, это лишь 5,5% от собственных доходов.

Ранее депутаты предложили увеличить доходную часть на 140 млн рублей за счет собственных средств. Из них 8 млн направят на проектно-сметную документацию для реконструкции двух детских оздоровительных лагерей, 5 млн – на приобретение инвентаря для спортшколы. Кроме того, дополнительные деньги пойдут на благоустройства памятника детям – жертвам бомбардировки в саду Пионеров и наказы избирателей. Депутат Сергей Колиух предложил направить средства на инвентаризацию всех детских лагерей, которые находятся на балансе города.

По сравнению с 2021 год в бюджете увеличили расходы на капитальное строительство (на 1 млрд рублей). К примеру, деньги пойдут на образовательный центр на 2860 мест на Московском проспекте, строительство школ на Остужева, Домостроителей и Покровской, пристройку к школе №77 в микрорайоне Масловка, Музей Воздушно-Десантных войск, канализование улиц Луговая и Юность в Отрожке.

– 40% расходов – это строительство социальных объектов, обустройство парков, скверов, мест общего пользования, строительство дорог в частном секторе, – рассказал председатель постоянной комиссии горДумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев. – 3,5 млрд. рублей будет направлено на строительство объектов социального значения. Следующий год пройдет под флагом развития школьного образования. Фактически мы за 2 года получим 8 тысяч ученических мест. Около 37 миллионов будет направлено на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, Адресная инвестиционная программа получит на 1 млрд. рублей больше в 2022. Приблизительно сумма составит 3,5 миллиарда, и скорее всего она еще будет увеличена.

В мэрии напомнили, что параметры бюджета были объявлены заранее. Их обсудили на общественных слушаниях. Каждый желающий воронежец мог ознакомиться с документом.