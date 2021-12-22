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Происшествия22 декабря 2021 14:09

В Воронеже 20-летний парень чуть не зарезал родственника перочинным ножом

Подозреваемого задержали
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воронежскую больницу попал 27-летний местный житель с проникающим ножевыми ранениями грудной клетки. Полицейские выяснили, что молодого человека привезли из квартиры, где он распивал алкоголь с 20-летним родственником. Именно родственник и оказался первым под подозрением. Как выяснили оперативники, между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Тогда подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего перочинным ножом в область грудной клетки, причинив проникающие ножевые ранение, и скрылся.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится в изоляторе временного содержания.