«Работали стабильно и безопасно»: директор Нововоронежской АЭС подвел итоги работы станции в 2021 году

В 2021-м атомная станция обеспечивала 90% потребностей региона в электроэнергии. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

День энергетика отмечают во всей России 22 декабря. В преддверии праздника директор НВ АЭС Владимир Поваров рассказал о работе атомной станции в 2021-м и о запомнившихся событиях.

- В уходящем году мы отметили пятилетний юбилей энергоблока №6. И по прошествии такого периода времени можно сделать определенные выводы: энергоблок инновационный, с повышенными технико-экономическими показателями и достаточно надежно функционирующий. Еще одно знаковое событие 2021-го - 50 лет назад был осуществлен энергетический пуск энергоблока №3. Сейчас он уже выведен из эксплуатации, но в таком интересном формате: часть оборудования используется для функционирования энергоблока №4, - рассказал Владимир Поваров.

Стоит сказать, что Нововоронежская АЭС не просто весь год работала стабильно, безопасно и обеспечивала 90% потребностей региона в электроэнергии. Атомная станция продолжила оказывать помощь местным жителям и различным организациям в сложный пандемийный период. Так, НВ АЭС выделила 60 миллионов рублей на покупку компьютерного томографа для клинической больницы №33 Нововоронежа. Во время пика заболеваемости поставляла до 200 кислородных баллонов в сутки для пациентов медучреждения.

Нововоронежская АЭС продолжает помогать медикам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы помогли отремонтировать кислородную станцию, которой более 60 лет. Удалось сработать оперативно и наладить непрерывный процесс подачи кислорода в ковидное отделение. Во всем, что касается пандемии, от принятия решений до начала реализации, проходили считанные дни. Была проделана большая и системная работа, которая позволила спасти много человеческих жизней, - отметил Владимир Поваров.

В плане вакцинации Нововоронежская АЭС также показала пример для всех жителей. На сегодняшний день 92% сотрудников предприятия сделали прививки, а в самом Нововоронеже вакцинировано 73% населения.

Не прерывалось в 2021 году и благоустройство города. Так, в рамках Соглашения между ГК «Росатом» (куда входит НВ АЭС) и правительством Воронежской области был открыт новый спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена», продолжился капитальный ремонт школы №4. В планах – задействовать средства для реконструкции городского парка. Директор НВ АЭС отметил, что реализация подобного соглашения продолжится минимум до 2023-го.