В Воронежской области при пожаре погиб 38-летний мужчина

Причины пожара устанавливаются Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Нижнедевицком районе при пожаре в жилом доме погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области 22 декабря.

Сообщение о пожаре поступило в 5.45 среды. Горело здание в хуторе Сычевка на улице Дорожная. Дом площадью 8х10 метров в результате уничтожен. Спасти мужичину не удалось. Пожар ликвидировали в 6.16. На месте работали 4 человека, использовали одну пожарную машину.

В пресс-службе ведомства добавили, что причины возгорания сейчас устанавливаются.