Левобережный очистные передадут в собственность Воронежской администрации

Депутаты проголосовали единогласно Фото: с сайта мэрии Воронежа

Левобережные очистные сооружения (ЛОС) перейдут в муниципальную собственность. Соответствующее решение утвердили депутаты Городской думы на последнем в этом году заседании 22 декабря.

Депутаты проголосовали единогласно. «Дорожная карта» по приобретению имущества ЛОС согласована правительством области. Ее реализацию контролирует мэр Вадим Кстенин.

Как пояснили в городской администрации, приобрести очистные планируют за счет городского и областного бюджетов. Региональные власти включили такой пункт в областную адресную инвестиционную программу, чтобы затем привести объект в порядок. Привлекать также планируют внебюджетные средства. Объект затем планируют передать концессионеру.

На неприятный запах с Левобережных очистных сооружений воронежцы жалуются с 2019 года. Губернатор Александр Гусев неоднократно заявлял, что собственники предприятия работают неэффективно https://www.vrn.kp.ru/daily/28295/4433758/. Генидиректор ЛОС Игорь Житарюк сейчас находится под следствием. Его подозревают в мошенничестве на два миллиона рублей https://www.vrn.kp.ru/online/news/4406632/.