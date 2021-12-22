Синоптики рассказали, сколько в Воронеже продлятся лютые морозы

Морозы сменятся оттепелью на выходные Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Волна арктического холода распространилась на территорию Черноземья в ночь на 21 декабря. Ночная температура сразу упала до -20. По прогнозам синоптиков очень холодная погода продлится до конца рабочей недели.

В четверг и пятницу преобладающая температура ночью −15…−20, местами до −23, днем −10…−15.

Потепление придет с пятницы на субботу (с 24 на 25 декабря). Циклон с центром над северной половиной Европейской России принесет в регион снегопады, метели и резкое потепление до оттепели.