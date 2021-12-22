Под Воронежем открылся тюбинговый комплекс

Комплекс рассчитан на любое время года Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В парке «Солнечный» в поселке Отрадное открылся всесезонный тюбинговый комплекс. Посетить его бесплатно могут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района 22 декабря.

Комплекс состоит из двух трасс длиной более 100 метров каждая с разным углом наклона. Перепад высот – около 15 метров. На одной из горок установлен подъемник, который сможет буксировать одновременно до 5 человек. Пока оборудование проходит процедуру лицензирования. В работу его запустят в начале 2022 года.

Кроме того, планируют открыть прокат тюбингов. Правда, он будет платным. Перед катанием с посетителями будут проводить инструктаж.

Комплекс появился благодаря победе в конкурсе «Территория идей». Автор проекта – местный житель Павел Варнавский.

- Реализация этого проекта еще раз доказывает, что гражданские инициативы, наряду с идеями ТОС, очень важны для нашего региона, - отметил глава района Дмитрий Маслов. - Поэтому администрации района и поселений и впредь будут оказывать им всю необходимую поддержку по вопросам проектирования, оформления заявок для участия в конкурсах разного уровня, софинансирования. Благоустройство, создание общественных пространств, территорий для отдыха сейчас практически невозможно без активного участия местных жителей, и я очень рад, что наш район богат активными, неравнодушными людьми.

При реализации проекта подрядчик укрепил склон, установил деревянное ограждение, оборудовал трассы покрытием из пластика. Кататься можно в любой время года. Администрация поселения намерена в дальнейшем благоустроить территорию рядом с комплексом.

Часы работы тюбингового комплекса:

Понедельник - пятница: 15.00 - 20.00

Суббота - Воскресенье: 11.00 - 20.00