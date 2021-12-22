Жительница Воронежа оформила три кредита на 1,7 миллиона и перевела их мошенникам

28-летняя жительница Воронежа попала в сети мошенников, убедивших ее в участии в операции по поимке преступников. На телефон потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Незнакомка сообщила, что кто-то получил доступ к ее счету. Для подтверждения личности неизвестная попросила девушку назвать номера своих банковских карт. После этого снова позвонили, на этот раз – мужчина, который назвался сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники, в число которых входят банковские работники, разослали от ее имени заявки на кредиты в несколько банков и пытаются их получить. Мужчина предложил продолжить общение через мессенджер и сообщил, что сейчас с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов.

Вскоре, действительно, позвонили со стационарного телефона.

- Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что в настоящее время ведется расследование телефонных мошенничеств, число которых в последнее время серьезно выросло на территории региона, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Для своей идентификации он предложил проверить свой абонентский номер через интернет. После этого потерпевшая поверила, что неизвестный является правоохранителем и продолжила с ним общение.

Собеседник попросил девушку о сотрудничестве и предупредил ее об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия. Вместе они придумали кодовое слово для связи с сотрудником банка.

Дальше позвонил еще один мужчина, назвал кодовое слово, представился сотрудником банка и продиктовал инструкции. При этом сказал потерпевшей хранить все происходящее в тайне от других работников. Под диктовку мужчины девушка оформила в трех банках кредиты на 700 тысяч рублей, 71 тысячу рублей и 1 млн рублей. Полученные деньги она «вернула банку», переведя их на указанный ей через мессенджер счет.

- Переведя деньги, жительница Воронежа попросила сотрудника банка о встрече с правоохранителем, с которым она общалась ранее, - сообщили в полиции.- Ей пообещали, что с ней выйдут на связь на следующий день и назначат встречу. На следующий день ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что сотрудник банка, с которым она общалась, находится в федеральном розыске.

Позвонив в дежурную часть, потерпевшая выяснила, что указанных ей сотрудников у них не работает, а она стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 1,77 млн рублей.