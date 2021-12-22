Воронежская мэрия показала образец верхушки фонаря для проспекта Революции

Вес обнарядки около 200 кг Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Закончена работа над первым образцом обнарядки верхней части опоры освещения для проспекта Революции. Конструкция полностью повторят исторический вид. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграмм-канале 22 декабря.

- Специалисты говорят, воссоздание именно этого элемента с кронштейнами для светильников было самым сложным, работы велись на основе оригинала с применением 3D -печати, - рассказал глава города. - Чугунное литье, вес – около 200 килограммов. Это еще максимально облегченный элемент, так как располагаться ему предстоит на высоте почти 10 метров.

Верхушку, по просьбам общественников, планируют примерить в районе дома №21. Необходимо проверить, не будет ли свет бить в окна близлежащих жилых домов.

- Но делать это будем позже, так как для монтажа потребуются еще технические решения, которые позволят сохранить пропорции всей опоры, - добавил Вадим Ксетин.

Сейчас на проспекте продолжается монтаж нижних частей – юбок и переходников. До конца года их разместят на 30 опорах. Работы курирует помощник губернатора Константин Кузнецов.

Напомним, к первым работам по благоустройству проспекта подрядчик приступил 25 мая. Проект обновления главной улицы города разработали с участием экспертов и представителей общественности.https://www.vrn.kp.ru/online/news/4305443/