Ребятам из многодетных семей подарят новогодние елки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Полсотни сосен передаст управление лесного хозяйства перед Новым годом Воронежскому областному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Елочки раздадут многодетным семьям.

Предназначенные для подарков сосны срубили при расчистке противопожарного разрыва в Давыдовском лесничестве. Для этого ежегодное мероприятие специально перенесли на конец декабря, чтобы свежие деревца украсили квартиры.

- Обычно самосев сосны и кустарники, удаляемые при расчистках противопожарных разрывов, складывают в валы и сжигают, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин, - А эти деревья станут украшением в новогодние праздники.

Сосны также отправятся в районные школы, детские сады, социальные объекты, а также в дома ветеранов лесного хозяйства.

- А для подшефных из Руднянской школы-интерната сотрудники управления лесного хозяйства совместно с арендаторами лесного фонда передали фрукты, сладости, пироги и даже мороженое в подарок к Новому году, - сообщили в управлении лесхоза Воронежской области.