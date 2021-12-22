В Воронеже 37-летний "предприниматель" наладил поставку безакцизного алкоголя известных брендов

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские выявили в Воронеже факт реализации немаркированной алкогольной продукции. Ее реализовывали через мелкорозничные точки и непосредственного горожанам.

Оперативники выяснили, что бизнес организовал 37-летний местный житель: он приобретал и поставлял в регион различные виды коньяка, водки, виски, вин и аперитивов, произведенные нелицензируемыми организациями, без маркировки и акцизов.

- Продукция хранилась в гаражных боксах, преимущественно на территории Левобережного района города. Для реализации алкоголя злоумышленником была организована система доставки. Нелегальные спиртные напитки реализовывались по цене от 80 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе обысков из оборота изъяли около пяти тонн немаркированной алкогольной продукции известных брендов. Общая сумма составила более 1,3 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.