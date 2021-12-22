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Здоровье22 декабря 2021 9:52

В Воронежской области ковид победили 1,1 тыс. человек

Не справились с болезнью 32
Мария Щербакова
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с начала пандемии ковидом заразились 190 855 человек

с начала пандемии ковидом заразились 190 855 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 407 человек. При этом выздоровело 1 133. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 22 декабря.

Умерло за сутки 32 человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии ковидом заразились 190 855 человек, выздоровели140 860. При этом коронавирус унес жизни 9 983 жителей региона.

Напомним, к 22 декабря в Воронежской области вакцинировались почти 1 млн 246 тыс. человек. Из них оба компонента получили 1 млн 185 тыс.