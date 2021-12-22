Воронежцев предупредили об опасности выходить на лед

Толщина льда не более 1,5 сантиметра Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежская служба спасения предупредила горожан о том, что выходить на лед водохранилища сейчас опасно. Лед только начал устанавливается, его толщина не более 1,5 сантиметра. Этого мало даже для того, чтобы выдержать вес ребенка. Сообщение опубликовала пресс-служба городского управления по ГО ЧС 22 декабря.

- Выбраться будет сложно: ледяная корка попросту обламывается при попытке на нее опереться. Ситуация осложняется очень низкими температурами, оказаться сейчас в воде из-за проломившегося льда смертельно опасно, - пояснили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что важно не подпускать к водоемам детей и подростков. Родителям порекомендовали провести с ними беседу. Напомним, в случае опасности за помощью можно обратиться по номеру «112» с мобильного телефона.