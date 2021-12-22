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Здоровье22 декабря 2021 8:59

За сутки от коронавируса вакцинировались почти 12 тыс. жителей Воронежской области

Второй компонент получили 7,7 тыс.
Мария Щербакова
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в регионе вакцинировались почти 1 млн 246 тыс. человек

в регионе вакцинировались почти 1 млн 246 тыс. человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки прививку от коронавируса сделали 11 862 человека. Первый компонент вакцины получили 4 162 жителя, второй – 7 700. Такие данные представил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 22 декабря.

В общей сложности в регионе вакцинировались почти 1 млн 246 тыс. человек. Из них оба компонента получили 1 млн 185 тыс.

По официальной статистике, число жителей региона, которые прошли ревакцинацию составило 181 360 человек. Однако, как пояснили в оперштабе, со вчерашнего дня показатель не изменился. Это связано с очередным сбоем в Федеральном регистре.