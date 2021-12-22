В Воронеже оштрафовали водителя, катавшего приятеля на прикрепленных к машине санках

Кадр видео из аккаунта @romasha888 Фото: СОЦСЕТИ

Воронежские полицейские оштрафовали водителя, который буксировал снегокат. Накануне в соцсетях появилась запись, на которой было видно, как «Тойота Рав 4» перевозит на гибкой сцепке молодого человека на санках. Сотрудники ГИБДД выяснили, что двое молодых людей устроили зимние забавы 20 декабря в 22.45 часов на 7 километре автодороги «Обход города Воронежа» (в районе ТРЦ «Град»). 23-летний воронежец управлял иномаркой и катал своего 29-летнего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, за нарушение правил перевозки водителя оштрафуют на тысячу рублей. Кстати, как выяснили правоохранители, за последний год молодой человек нарушал ПДД около 30 раз, в основном это было превышение скорости. Второго воронежца оштрафовали на 800 рублей за несоблюдение правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД просят воронежцев отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и иных средствах, прикрепленных к автомобилям. Полицейские предупреждают, что такие средства передвижения на скорости становятся абсолютно неуправляемыми. В случае торможения или поворота они могут попасть под колеса машины, а сидящие на них люди получат смертельные травмы.