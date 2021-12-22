В Воронежской области ОРВИ болеют более 17,6 тыс. человек

Больше всего заболевших среди детей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Воронежской области с 13 по 19 декабря за медицинской помощью с ОРВИ обратились 17,6 тыс. человек, из которых 11,3 тыс. – дети до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 22 декабря.

Как отметили санитарные врачи, показатель заболеваемости выше уровня прошлой недели на 12,9%. Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 70,7%. Болеют все возрастные группы населения. Однако большая часть заболевших – дети (64,4%).

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественного вирусами не гриппозной этиологии - вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, - рассказали в пресс-службе Роспотребназдора. – Отмечается активизация вирусов гриппа.

Санитарные врачи отметили, что при сложившейся эпидемиологической обстановке крайне важно соблюдать меры профилактики.

Напомним, ранее из-за высокой заболеваемости ОРВИ приостановили занятия в 217 классах из 59 школ. https://www.vrn.kp.ru/online/news/4565072/