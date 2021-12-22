Воронежцы заметили световые столбы в небе

Андрей Кусакин, Полина Чумакова

В небе над Воронежем появились световые столбы. Уникальное природное явление воронежцы увидели вечером 21 декабря. Жители разместили фотографии с узкими полосками света в социальных сетях.

Световые столбы – это оптическое явление, возникающее из-за отражения света от крошечных ледяных кристаллов, рассеянных в воздухе. Визуально это выглядит, как тонкий световой луч. Подобное явление возникает при минусовой температуре. Оно довольно редкое. Однако в нашем регионе световые столбы появляются не в первый раз. К примеру, подобное жители уже видели в начале этого года.