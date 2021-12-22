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Общество22 декабря 2021 9:30

В Воронежской области выявили владельцев более 14 тысяч неучтенных объектов недвижимости

Работа по реализации федерального закона продолжается
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управления Росреестра по Воронежской области

Фото управления Росреестра по Воронежской области

В Воронеже продолжается работа по выявлению владельцев ранее учтенных участков и объектов недвижимости.

На основании данных ЕГРН, на момент вступления в силу федерального «Закона о выявлении» в госреестре были учтены сведения о 562 304 объекта без прав из 3 161 338 объектов недвижимости, то есть 17,8 %.

Из них:

49 581 земельных участков без прав;

95 649 земельных участков с ранее возникшим правом;

234 240 объектов капитального строительства без прав;

112 048 помещений без прав;

70 786 помещений в многоквартирных домах.

Сотрудники управления Росреестра по Воронежской области направили в муниципалитеты перечни объектов, на которые в ЕГРН не зарегистрированы права.

- Для удобства работы с перечнями они были сформированы по каждому муниципальному району и по каждому виду объектов (здания, помещения, земельные участки), разработаны маркеры для работы с перечнями, - сообщили в управлении.

Благодаря комплексу проведенных мероприятий в ЕГРН зарегистрированы права в отношении 14 386 объектов недвижимости, сняты с кадастрового учета и присвоен статус «архивный» 14 844 объектам и по двум объектам приняты решения о выявлении.

- Наполнение ЕГРН достоверными сведениями повысит степени защиты права собственности и иных вещных прав, снизит риски, что наличие соответствующего права не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных участков с целью судебных споров, - пояснили в управлении Росеестра Воронежской области.

Напомним, что ранее учтенными считаются участки, государственный учет которых осуществлен до 01 марта 2008 года, а также объекты капитального строительства, учтенные до 01 января 2013года.