В центре Воронежа «Лексус» сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась 21 декабря в 7.15 у дома №16 по улице Фридриха Энгельса. 54-летняя горожанка на иномарке ехала со стороны улицы Мира в направлении Комиссаржевской и сбила мужчину - его личность устанавливается. Воронежец переходил проезжую часть вне перехода, но в зоне его видимости. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу. Полиция начала проверку.

За сутки в в Воронежской области зарегистрировали 132 ДТП, из них в областном центре – 97, на федеральных трассах – четыре, в районах области – 31. В двух авариях травмы получили два человека.