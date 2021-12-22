Воронежские многоэтажки ремонтировали не качественно, нарушая сроки

Прокуратура выявила многочисленные нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе Фонда капитального ремонта и его подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 21 декабря.

Так, сроки срывали, некоторые работы проводили некачественно. Заказчик должным образом не контролировал подрядчиков. В некоторых случаях в информационных системах не размещали необходимые документы и сведения. У ведомства возникли вопросы и о размещении денег собственником на специальных банковских счетах – выявили нарушения жилищного законодательства.

Зампреда правительства области, курирующего работу Фонда, обязали нарушения устранить, а виновных привлечь к ответственности. Сам Фонд капремонта заплатит штраф за нарушения при проведении торгов.