С 21 декабря игроки воронежского «Факела» приступили к работе по индивидуальной программе

Парни будут выполнять аэробную беговую и силовую работу для поддержания мышечной активности, гормонального фона и тонуса сердечно-сосудистой системы. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

С 21 декабря игроки «Факела» приступили к работе по обязательной индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Для организма спортсменов нежелательно долго находиться без тренировок, определенный уровень физической активности необходимо поддерживать, иначе после паузы придется тратить время, чтобы вернуть тонус и готовность к высокой интенсивности тренировок, - пояснил тренер воронежского клуба по физподготовке Дмитрий Сорокин. - Поэтому парни будут выполнять аэробную беговую и силовую работу для поддержания мышечной активности, гормонального фона и тонуса сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что накануне стали известны соперники «Факела» на январских сборах в Турции.