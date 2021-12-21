В Воронеже завершилось благоустройство сквера «Мирный»

Сквер разделен на тематические зоны. Фото с сайта администрации Воронежа.

В Ленинском районе на территории сквера «Мирный» (ул. Кропоткина, 4) завершились все строительные работы, и теперь он открыт для посещения.

Сквер разделен на тематические зоны: территорию тихого отдыха с лавочками возле вновь высаженных деревьев, детскую площадку со множеством различных игровых и развивающих элементов, спортивную зону, где расположены волейбольная площадка и поле для мини-футбола, силовые и гимнастические тренажеры, современную площадку для выгула и тренировки собак, оборудованную необходимыми кинологическими снарядами.

На прошлой неделе благоустройство сквера завершилось озеленением - там высадили деревья, в том числе, хвойные, а также кустарники.

Ежегодно в Воронеже благоустраиваются от десяти до 20-ти малых озелененных территорий, и власти заверяют, что набранный темп не будет снижаться.