Воронежцам предлагают войти в новый год без долгов

1 декабря прошел срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Как отмечают специалисты, чем больше накоплено долгов, тем сложнее с ними рассчитаться. Пени, исполнительские сборы и пошлины приводят к дополнительным тратам. Блокировка счетов и арест имущества мешает вести жизнь по обычному распорядку.

В отношении должников налоговая действует следующим образом. Сначала направляет требование об уплате с указанием суммы и сроков (пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» отправляется в электронном виде). Если после получения документа человек не перечислил налоги, то запускается механизм принудительного взыскания через суд.

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте службы www.nalog.gov.ru. Внести взносы можно не только за себя, но и за третьих лиц. Кроме того, учитывая ограничительные коронавирусные меры, налогоплательщик может получить налоговое уведомление без посещения почтового отделения. Для этого через сервис «Обратиться в ФНС России» нужно направить обращение в налоговую инспекцию по месту жительства с просьбой предоставить уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в вашем уведомлении. Также рассчитаться с задолженностью можно с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа» или через терминалы и сервисы банковских организаций.