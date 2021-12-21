Воровка из Воронежской области проведет 20 месяцев в колонии-поселении

По сумме приговоров женщина отправится в колонию-поселение на 20 месяцев. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

Сегодня, 21 декабря, Кантемировский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимой 46-летней местной жительницы в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

6 сентября этого года подсудимая находилась в доме у своей знакомой. Оставшись на некоторое время одна, она похитила из серванта 30 тысяч рублей и скрылась с места преступления.

Суд приговорил ее к одному году лишения свободы. Но в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ (по совокупности приговоров) к этому наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Кантемировского районного суда от 07.04.2021 (п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Суммарно в колонии-поселении она проведет 20 месяцев. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.