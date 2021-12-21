В 2022 году воронежцы станут реже путешествовать и ходить в рестораны

В 2022 году закредитованность воронежцев будет только расти, считают эксперты. Специалисты отмечают, что многие переходят от варианта «накопить» к программе «жить здесь и сейчас».

- Нормой считается суммарный ежемесячный платеж по всем кредитам до 25% дохода. У большой части семей сегодня он составляет 40%. По итогам 2021-го многие недополучают в среднем 20% от того, что планировали по разным причинам. Вот и получается кассовый разрыв, покрывать который приходится премиями и годовыми бонусами, которые раньше шли на отдых или накопления, - отметил в разговоре с De Facto Евгений Меркулов.

По словам эксперта, в следующем году воронежцы точно не будут экономить на покупке квартиры в ипотеку, питании и медицинских услугах. Кроме того, люди активно вкладываются в ремонт. А вот путешествовать и ходить в рестораны воронежцы станут реже.