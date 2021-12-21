Воронежские ориентировщики завоевали бронзовую медаль на чемпионате России

Денис Ремезов, Александр Малыгин, Александра Войтова и Ирина Лазарева затратили на прохождение дистанции один час 9 минут 10 секунд. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Чемпионат России по спортивному ориентированию завершился в Сочи, где за медали боролись 95 человек из 21 региона страны. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП СК региона.

В эстафете сборная Воронежской области заняла третье место. Денис Ремезов, Александр Малыгин, Александра Войтова и Ирина Лазарева затратили на прохождение дистанции один час 9 минут 10 секунд. Победили новгородцы, вторыми стали белгородцы.

Всего одной секунды до медали не хватило Войтовой в спринте. Она пришла к финишу со временем 19 минут 13 секунд, а Татьяна Рябкина из Новгородской области завершила выступление на секунду раньше, заняв итоговое четвертое место.