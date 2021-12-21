В Воронеже пройдет концерт гитарного оркестра

«Большое баррэ» существует с 2012 года. Фото из архива Воронежской областной научной универсальной библиотеки им. И. С. Никитина.

26 декабря в Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени И. С. Никитина состоится концерт гитарного оркестра «Большое баррэ».

«Большое баррэ» существует с 2012 года. В настоящее время в него входят студенты, преподаватели вузов и любители гитары. Оркестр является лауреатом международных конкурсов, проходивших в Курске, Ельце и Воронеже. Он с большим успехом выступает на ведущих сценических площадках нашего города.

Руководитель оркестра профессор кафедры оркестровых народных инструментов Воронежского государственного института искусств и преподаватель Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Сергей Корденко.

В концерте прозвучат: «Полонез», «Прелюдия» (И.С. Бах), «Большая увертюра» (М. Джулиани), «Канцонетта» (Ф. Мендельсон-Бартольди), «Рэгтайм» на тему песни «Дружба» (С. Руднев), «Хора» (Ш. Рак). Солисты: Виктория Ануфриева (флейта), Святослав Коротин, Александр Клочков, Илья Бородецк, Роман Клочков, Владислав Клочков.

- Начало концерта в 15:00, - сообщает официальный телеграм-канал Департамента культуры Воронежской области.