За повторную езду в пьяном виде воронежца могут отправить за решетку

В августе прошлого года его отправили на полгода в тюрьму, лишив прав на три года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

35-летний воронежец во второй раз за 15 месяцев попался на езде в нетрезвом состоянии, и теперь его ждет суд по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В августе прошлого года его отправили на полгода в тюрьму, лишив прав на три года. Но он вновь сел за руль, и вновь в нетрезвом виде. 22 ноября этого года в 4:55 его остановили на Московском проспекте.

Максимальный срок по части 2 статьи 264.1 – три года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.