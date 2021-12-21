В Воронежской области поймали дачных воров

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале декабря 75-летний житель Хохольского района сообщил в местный отдел полиции о краже имущества с его дачного участка.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленники прибыли в одно из садоводческих товариществ, чтобы что-то украсть, а впоследствии продать. Выбрав дачный участок, хозяева которого отсутствовали длительное время, подозреваемые проникли на территорию участка. Они похитили металлический забор, печную плиту, решетки и дверцы. Все похищенное впоследствии сдали, как лом металла, а деньги потратили на личные нужды. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников попали ранее судимые за совершение имущественных преступлений 42 и 22-летние местные жители. Их задержали и доставили в отдел полиции, где увидев доказательства, они во всем сознались.

- Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.