За похищение и изнасилование девушки жителю Воронежа грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи СК допрашивают свидетелей и потерпевшую. Фото СУ СК РФ по Воронежской области.

20-летнему жителю Воронежа грозит уголовная ответственность в соответствии с п. «г» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.1 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера).

По предварительным данным, в начале сентября этого года мужчина в своей квартире в Воронеже по улице 9 Января незаконно лишал свободы 20-летнюю знакомую. Более того, он изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей.

Следователи СК допрашивают свидетелей и потерпевшую. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.