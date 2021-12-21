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Спорт21 декабря 2021 13:01

Воронежская скалолазка везет серебро из столицы Урала

В Екатеринбурге финишировали всероссийские соревнования
Алексей СЕРГУНИН
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В Екатеринбурге собрались более 400 спортсменов из 28 регионов страны. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Екатеринбурге собрались более 400 спортсменов из 28 регионов страны. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во всероссийских соревнованиях по скалолазанию, прошедших в Екатеринбурге, приняли участие более 400 спортсменов из 28 регионов страны.

Второе место в лазании на скорость среди девушек 14-15 лет заняла Варвара Ковалева из Воронежа. В квалификации наша землячка показала пятый результат – преодолела трассу за 10,325 секунды.

В плей-офф она поочередно опередила Лилию Гуськову из Пензенской области и Полину Федорову из Башкортостана. А в решающем забеге уступила 0,8 секунды хозяйке турнира Алине Юзефович.

Тем временем наши ребята заняла два четвертых места в лазании на трудность. Максим Мухин среди старших юношей 16-17 лет, а Илья Демидов - среди юниоров 18-19 лет.