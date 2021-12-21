Мошенники отобрали у жителя райцентра Воронежской области 800 тысяч рублей

В Воронежской области 20 декабря добычей мошенников стали 3,8 миллионов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

55-летнего жителя Россоши крепко взяли в оборот мошенники. Сначала ему позвонили аферисты, представившиеся сотрудниками банка. Они заявили, что его картой хотят воспользоваться преступники для оформления кредита. И заявили, что для отмены этой операции нужно самому его взять. Мужчина поверил. Тем более, что ему пришло сообщение о том, что его кредит одобрен, хотя он его не брал.

У россошанца оказалась хорошая история взаимоотношений с банком. Потому ему одобрили выдачу 800 тысяч рублей. Потом мужчине позвонили другие мошенники, представившиеся полицейскими. Они заявили, что деньги нужно перечислить на специальные реквизиты, там их «заморозят», а мифических аферистов поймают. Россошанец в два приема перевел всю сумму кредита. А когда понял, что его обманули, пошел в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Мошенничество». Аферистам грозит до шести лет лишения свободы. 20 декабря в Воронежской области было восемь сообщений о дистанционных мошенничествах и пять случаев хищения с банковских карт. Всего добычей преступников стали около 3,8 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские напоминают: оперативные работники никогда не будут просить по телефону обычных граждан о помощи в поимке аферистов. Поэтому, когда вас начинают так «разводить», сразу прерывайте разговор. Так же поступайте, когда вас под любым предлогом пытаются заставить оформить кредит.

А если все-таки стали жертвой обмана, сразу звоните в ближайший отдел полиции или 02. Чем быстрее сообщите о мошенниках, тем больше шансы их быстро поймать.