Средняя зарплата воронежцев достигла 40 тыс. рублей

Воронежстат представил данные с января по октябрь 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январе – октябре 2021 года жители Воронежской области в среднем зарабатывали по 39 646,7 рубля. Это на 9,2% выше аналогичного периода прошлого года. Правда, с учетом уровня инфляции рост всего 1,1%. Такие данные предоставила пресс-служба Воронежстата 21 декабря.

В октябре средняя номинальная заработная плата достигла 40 104,7 рубля. По сравнению с октябрем 2020 года рост 6,9%. Реальная же зарплата (с учетом инфляции), напротив, снизилась на 2,6%.

Больше всего зарабатывают работники таких сфер, как информация и связь. Их доход в октябре превысил среднеобластной уровень зарплат в 1,8 раза. В 1,6 раза зарплата выше у тех, кто занимается финансами и страхованием. На 41% выше среднеобластного уровня у работников организаций, которые производят электрическое оборудование, на 38% - у тех, что производит химические вещества.

Самая низкая зарплата у работников таких сфер, как «производство кожи и изделий из кожи» (47% от среднеобластной), «обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели)», «производство изделий из соломки и материалов для плетения (49%), «производство одежды» (57%).

Доход работников государственных учреждений здравоохранения и социальных услуг составил 88% от среднеобластного показателя, а образования – 78%.