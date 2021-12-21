В Центральном парке Воронежа на Новый год не будет главной елки

Елки в Центральном парке украсят, но главной среди них не будет. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы обратили внимание на то, что в Центральном парке Воронежа не спешат устанавливать главную в этом месте отдыха горожан новогоднюю елку. Она украшала место, в народе по старой привычке именуемое «Динамо», как минимум, с 2017-го по 2020-й. В ночь на 1 января 2021 года ее не поставили из-за ковидных ограничений. Возможно, по той же причине аналогичное решение приняли и на этот раз.

Вместо главной елки в Центральном парке украсят много хвойных деревьев, высаженных к фестивалю «Город-сад», проходившему с 10 по 12 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале городского управления экологии.

Напомним, елка на площади Ленина уже давно украшает центр Воронежа. А 19 декабря на ней включили подсветку. Кроме того, свои главные елки обещают установить в парках «Танаис» и «Алые паруса».