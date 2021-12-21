«Безопасные каникулы!»: в Воронежской области стартовало профилактическое мероприятие

Мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронежской области стартовало профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы!», которое продлится до 20 января следующего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне в лицее №2, расположенном в Левобережном районе, госавтоинспекторы провели занятие с шестиклассниками на тему правил безопасности на зимней дороге. Чтобы научиться оценивать дорожную ситуацию, а также предвидеть возможные опасности, которые могут их подстерегать на дорогах в зимний период, школьникам продемонстрировали специальный ролик о дорожных ловушках.

Полицейские в очередной раз напомнили ребятам о том, что пешеходный переход - это участок дороги, на котором нужно быть предельно внимательным и осторожным, особенно зимой.

После теории госавтоинспекторы перешли к практике. Государственный инспектор ОАР и ПБДД ОГИБДД по Воронежу Анита Проняева организовала мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Светоотражатели в форме машинок, смайликов, зверушек и даже космических кораблей мгновенно украсили верхнюю одежду и портфели мальчишек и девчонок.

В ходе акции сотрудники ГИБДД совместно с представителями заинтересованных ведомств организуют проверки состояния технических средств организации дорожного движения в местах массового пребывания детей и подростков, в том числе в местах установки новогодних елок, расположенных вблизи проезжей части, и соблюдения ими ПДД. На постоянной основе обеспечено обследование мест катания детей с горок, исключив случаи их выезда в сторону проезжей части. Также усилен контроль нарядов ДПС ГИБДД за соблюдением водителями скоростных режимов в местах массового пребывания граждан.