Под Воронежем водитель иномарки промчал за собою лихача на санках

Кадр видео из аккаунта @romasha888 Фото: с личной страницы в соцсети.

В социальных сетях разместили видео сумасшедшей езды на санках. Водитель иномарки прицепил трос к багажнику, и на этой стальной веревке лихач «рассекал» возле ТРЦ «Град» в Рамонском районе, высекая из асфальта искры.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что по факту этого грубейшего нарушения правил дорожного движения проводят проверку. Очевидно, что участникам этой дикой езды грозят штрафы. Но какие и кому, станет известно только по результатам проверки, в ходе которой выясняют все обстоятельства этого ЧП на дороге.

Это далеко не первый случай подобного лихачества в Воронеже и его пригороде. По предыдущим водителей штрафовали, но взыскиваемые с них суммы, мягко говоря, не поражали воображение. Видимо, нужно ужесточить законы, чтобы такие лихачи встречались пореже.