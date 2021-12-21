Двое в лодке, не считая матраса: воронежские молодожены выиграли в конкурсе принадлежности для активного отдыха

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе и в разгар эпидемии не прерывается традиция ежегодного проведения конкурса молодых супругов «Рай в шалаше». Только теперь он проходит в формате онлайн. Конкурсанты снимают тематические видео-ролики и присылают их для просмотра жюри.

В этом году, как и раньше, участниками стали студенты из нескольких воронежских ВУЗов, которым предложили выполнить три задания: «Семейный портрет», «Встречаем вместе Новый год» и «Семья – творческая мастерская».

Со всеми заданиями блестяще справились супруги Антюховы – Дмитрий и Ольга. Глава Ленинского района Сергей Ситников вручил полезные подарки от управы – надувную лодку и матрас для организации активного семейного отдыха.