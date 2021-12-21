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Происшествия21 декабря 2021 11:14

В Воронежской области хозяйка дома погибла на пожаре

Женщине был 81 год
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные потушили пламя, но хозяйку дома спасти уже не смогли.

Пожарные потушили пламя, но хозяйку дома спасти уже не смогли.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пожаре, случившемся в понедельник, 20 декабря, около трех часов дня на улице Пушкина хутора Путчино Лискинского района погибла 81-летняя хозяйка дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, о возгорании в дежурную часть МЧС сообщили 20 декабря в 15.08. На месте ЧП работали шесть специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь удалось потушить только около четырех часов дня. К тому времени дом 8х6 метров был поврежден пламенем по всей площади.