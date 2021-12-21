Жительница Воронежа посадили на пять лет за попытку убийства знакомого

Женщина нанесла 36-летнему мужчине удар кухонным ножом в область шеи. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

31-летняя жительница Воронежа признана виновной в соответствии с частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января этого года в одной из квартир по улице Минская. Во время распития алкоголя у обвиняемой возникли неприязненные отношения к бывшему возлюбленному. В итоге она нанесла 36-летнему мужчине удар кухонным ножом в область шеи. Потерпевший оказал активное сопротивление нападавшей и сумел покинуть квартиру, после чего самостоятельно добрался до медицинского учреждения, где ему была оказана квалифицированная помощь. К счастью, мужчина остался жив.

- Во время предварительного следствия обвиняемая призналась, что ранила экс-возлюбленного, но добавила, что не хотела его убивать, - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Изучив все улики и показания свидетелей, а также потерпевшего и подозреваемой, суд назначил даме наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.