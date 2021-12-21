В Воронежской области резко возросло число привитых от ковида за сутки

Число привитых в первый день рабочей недели возросло почти в пять раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К утру вторника, 21 декабря, врачи сделали еще 7 814 инъекций вакцины от коронавируса. Первый ее компонент получили 2 800 жителей Воронежской области, второй – 5 014. Напомним, на утро понедельника, 20 декабря в оперштабе сообщали всего о 1608 новых привитых.

Всего в Воронежской области привились от ковида 1 241 711 человек, из них два компонента вакцины получил 1 177 043. Напомним, как сообщали власти, о коллективном иммунитете от коронавируса можно будет говорить, когда прививки сделают хотя бы 1,5 миллиона наших земляков.

Больше, чем на две тысячи человек, увеличилось число ревакцинированных. Если на утро понедельника, 20 декабря, их было 179 170, то к началу дня вторника, 21 декабря, - уже 181 360.