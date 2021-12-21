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Общество21 декабря 2021 10:41

В Воронеже новые чеки для оплаты проезда появились еще на 13 маршрутах

Всего их стало 24
Олег КУЗНЕЦОВ
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Теперь на 24 маршрутах общественного транспорта можно доказать, что платеж делали именно вы.

Теперь на 24 маршрутах общественного транспорта можно доказать, что платеж делали именно вы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Воронежпассажиртрансе» вслед за «АТП-1» ввели новые чеки для оплаты проезда. Об этом сообщили в мэрии. На них указаны последние четыре цифры карты перечисляющего деньги пассажира. Делают это для борьбы с двойным, а то и тройным списанием платы за проезд, на которые периодически жалуются горожане. Теперь они смогут доказать, что деньги были списаны именно с их карты. Ранее ее данные в чеке не указывали.

Теперь можно более спокойно оплачивать поездки «безналом» в автобусах №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, Т17, 49, 52 и 59, а также в троллейбусах №№ 7, 8 и 11.

Ранее полезное нововведение внедрили на 11 маршрутах: №№ 10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 120, 59ас, 88 и 352.