Насильника и убийцу из Воронежской области нашли почти через семь лет после его преступлений

Насильнику и убийце дали 20 лет колонии строгого режима. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Острогожского района, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. На его совести много преступлений.

Вечером 18 января 2015 года, будучи еще 22-летним, этот субъект напился и влез в один из домов на улице Ленина села Урыв-Покровка Острогожского района. Порыскав по комнатам, он нашел пластиковую банку с 1600 рублями. Он взял деньги себе. Но вора заметила 77-летняя хозяйка дома. Тогда молодой человек совершил еще два гораздо более страшных преступления. Он изнасиловал старушку, при этом бил пожилую женщину кулаками, чтобы она не вырвалась, а потом задушил ее найденным проводом. Тело он спрятал в подвале. Его обнаружил полицейский, разыскивавший пенсионерку после заявления родственников об ее исчезновении.

На этом жуткие криминальные похождения жителя Острогожского района не закончились. Около трех часов ночи 26 апреля 2016 года уже в Воронеже он, будучи опять же пьяным, напал на 47-летнюю продавщицу магазина на бульваре Пионеров. Угрожая женщине неисправным пневматическом пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы. Продавщица испугалась. И передала грабителю 49 тысяч рублей. Сексуально озабоченный негодяй и на этот раз изнасиловал свою жертву.

Преступника долго не могли поймать. Прокололся он на кражонке, совершенной им вместе с 33-летним жителем Хохольского района на одной из дач садоводческого товарищества «Дон». Приятели украли металлические трубы и оставили свои отпечатки пальцев. По ним, а потом и по биологической экспертизе, сотрудники Следственного комитета в ходе совместной работы с полицейскими разоблачили убийцу и насильника и задержали его вместе с приятелем. Он, а также его подельник по краже, признали свою вину.

В суде мерзавец отвечал за разбой, изнасилование и убийство, совершенное целью скрыть другое преступление. Приговор был суровым, но справедливым – 20 лет колонии строгого режима. А потом еще и два года ограничения свободы. Подельник рецидивиста за свою кражу заплатит штраф – 15 тысяч рублей.