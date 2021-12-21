Воронежцы завоевали Кубок России по чир спорту

В дисциплине «чир-хип-хоп-группа» победил воронежский «Пульс». Фото ЦСП СК Воронежской области.

Кубок России по чир спорту, проходивший в Москве, завоевала воронежская команда «Пульс», выступавшая в дисциплине «чир-хип-хоп-группа». К соревнованиям девочек подготовила тренер Ольга Авдеева.

А воспитанницы Ольги Ромендик Алиса Баженова и Софья Бойко стали победительницами первенства Центрального федерального округа. Им не было равных в дисциплине чир-джаз-двойка.

Параллельно проводился фестиваль по чир спорту «Восходящие звезды». В нем принимали участие спортсмены, которые делают первые шаги в этом виде спорта. Здесь тоже воронежцы не остались без наград - Софья Ромендик и Милена Лебединская стали абсолютными чемпионками. На счету Миланы четыре первых места, у Сони два. Девочки выступали как дуэтом, так и сольно.