"Воронежские девчата" покажут поклонникам "Зимние кружева"

22 декабря известный ансамбль «Воронежские девчата», лауреат международных конкурсов и визитная карточка культурной сфеоы региона, устроит поклонникам концерт.

В программе «Зимние кружева» прозвучат песни народного артиста России Юрия Романова «Кукушкины слезы» на стихи Михаила Мокшина, «Птица-месяц» и «Коля-Колюшка» на стихи Александра Голубева. В концерте также прозвучат «Над Россией - лебеди» Эманова и Шутова, русская народная песня «Пойду ль, выйду ль я» в обработке Мочалова, народная мистерия «Солнцеворот» Беляева, «Скоморохи на ярмарке» Высоцкого, городские романсы, попурри на темы русских народных песен и песен советских композиторов.

Ансамбль «Воронежские девчата» в апреле отметил свое 55-летие, получил Почетную грамоту Межпарламентской ассамблеи государств -стран участников СНГ за подписью Валентины Матвиенко. За свою богатую гастрольную практику ансамбль побывал более чем в сорока странах мира.