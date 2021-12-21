В Воронеже мужчина ограбил собутыльника

Злоумышленник ударил потерпевшего и потребовал деньги. Фото: Алексей СЕРГУНИН

30-летний воронежец стал жертвой ограбления, о чем сообщил в одно местных из отделений полиции.

19 декабря примерно в 2:30 потерпевший находился в гостях у своего знакомого в одной из квартир Коминтерновского района. Во время застолья между ним и еще одним мужчиной возник конфликт. Они вышли на улицу для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник ударил потерпевшего и потребовал деньги. Мужчина пояснил, что наличных у него нет, тогда они отправились до ближайшего банкомата. В результате подозреваемый похитил сотовый телефон и две тысячи рублей, затем скрылся.

Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия и установили личность грабителя. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 25-летний местный житель. Он во всем сознался, после чего был помещен в изолятор.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.