В воронежском госуниверситете сменился один из проректоров

Александр Соколов. Фото: еr.ru. Фото: другой источник.

В ректорате ВГУ случилось крупное кадровое изменение. 60-летний проректор по эксплуатации зданий и капитальному строительству Александр Соколов подал заявление по собственному желанию, его удовлетворили. Причина такого решения пока неизвестна.

Можно не сомневаться, что с новым местом работы Соколова, как говорится, дело не заржавеет. Если только он сам не сделает паузу на отдых. В частности, ранее теперь уже бывший проректор работал на руководящих должностях в Новолипецком металлургическом комбинате – НЛМК. Сначала главным бухгалтером, потом вице-президентом по социальным вопросам. Кроме того, Александр Соколов трудился с 2004 по 2010 год заместителем председателя Липецкого городского совета депутатов. А потом исполнял обязанности председателя горсовета до ноября 2011 года.

На место, ставшее вакантным, уже утвердили кандидатуру сотрудника ВГУ Николая Брянцева.