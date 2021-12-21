В Воронежской области число выздоровевших от ковида вторые сутки подряд превышает 1000 человек

Благоприятные результаты тестов на ковид получают все больше заразившихся этой опасной болезнью. Фото: из архива «КП»

Сотрудники Роспотребнадзора обнародовали данные по количеству выздоровевших от коронавируса на утро вторника, 21 декабря. Их солидно прибавилось – на этот раз вылечились 1112 человек. На утро понедельника, 20 декабря, их было поменьше, но тоже больше 1000 – точнее, 1086.

Если учесть, что относительно недавно за сутки выздоравливали чуть больше 200 человек, перемены к лучшему ощутимы.

Всего за время пандемии ковида от этой очень опасной болезни избавились 139 727 жителей Воронежской области.