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Общество21 декабря 2021 9:26

В Воронежской области число выздоровевших от ковида вторые сутки подряд превышает 1000 человек

На этот раз от него избавились 1112 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Благоприятные результаты тестов на ковид получают все больше заразившихся этой опасной болезнью.

Благоприятные результаты тестов на ковид получают все больше заразившихся этой опасной болезнью.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники Роспотребнадзора обнародовали данные по количеству выздоровевших от коронавируса на утро вторника, 21 декабря. Их солидно прибавилось – на этот раз вылечились 1112 человек. На утро понедельника, 20 декабря, их было поменьше, но тоже больше 1000 – точнее, 1086.

Если учесть, что относительно недавно за сутки выздоравливали чуть больше 200 человек, перемены к лучшему ощутимы.

Всего за время пандемии ковида от этой очень опасной болезни избавились 139 727 жителей Воронежской области.