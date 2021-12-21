Пьяный водитель устроил ДТП под Воронежем

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель не выбрал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Хендэ Солярис». Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне в 21:20 в Новоусманском районе на 523-м километре автодороги М-4 «Дон» 37-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался со стороны Москвы в направлении Ростова.

Находившийся в нетрезвом состоянии водитель не выбрал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Хендэ Солярис» под управлением 42-летней местной жительницы.

В результате ДТП пассажиры автомобиля «Хендэ Солярис», 19-летний юноша и 17-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.