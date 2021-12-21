В Воронежской области впервые за долгое время заболевших коронавирусом за сутки стало меньше 500

Пугающих воронежцев диагнозов сейчас почти вдвое меньше, чем в октябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном оперативном штабе по борьбе с ковидом дали информацию, полученную в региональном управлении Роспотребнадзора, по количеству заболевших на утро вторника, 21 декабря. Их на этот раз 435.

Напомним, на утро понедельника, 20 декабря, заразившихся было 503. Причем еще относительно недавно число заболевших за сутки стабильно держалось возле цифры 800. Видимо, все-таки дал свои результаты частичный ноябрьский локдаун.

Всего за время пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 190 448 человек.