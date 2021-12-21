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Общество21 декабря 2021 9:10

От ковида умерли еще 45 жителей Воронежской области

Общее число жертв этой страшной болезни – 9 949
Юрий КОЗЛОВ
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45 ковидных коек опустели по самой страшной причине.

45 ковидных коек опустели по самой страшной причине.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские санитарные врачи предоставили данные на утро вторника, 21 декабря, о количестве умерших от коронавируса за сутки. На этот раз в мир иной ушли 45 человек. Всего же жертв этой жуткой болезни в нашем регионе стало 9 949.

Впрочем, областные власти регулярно публикуют и альтернативную статистику. По данным федерального сайта Стопкоронавирус.рф, умерли только 35 человек. Там считают только смерти людей, которым поставили страшный диагноз по ПЦР-тесту.

Надо сказать, что количество смертей по сравнению с утром понедельника, 20 декабря увеличилось. Тогда умерли от коронавируса 38 человек.