От ковида умерли еще 45 жителей Воронежской области

45 ковидных коек опустели по самой страшной причине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские санитарные врачи предоставили данные на утро вторника, 21 декабря, о количестве умерших от коронавируса за сутки. На этот раз в мир иной ушли 45 человек. Всего же жертв этой жуткой болезни в нашем регионе стало 9 949.

Впрочем, областные власти регулярно публикуют и альтернативную статистику. По данным федерального сайта Стопкоронавирус.рф, умерли только 35 человек. Там считают только смерти людей, которым поставили страшный диагноз по ПЦР-тесту.

Надо сказать, что количество смертей по сравнению с утром понедельника, 20 декабря увеличилось. Тогда умерли от коронавируса 38 человек.